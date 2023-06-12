الأولمبية المصرية تهنىء الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

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حرصت اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب نظيره الوداد البيضاوي المغربي.

وقام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بتهنئة إدارة الأهلي وجماهيره بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للاعبي فريق النادي الأهلي والجهاز الفني على هذا المستوى المميز والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في مسيرة الفريق.

ويؤكد المجلس برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية.