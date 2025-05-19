وزير الري: جارٍ صيانة البوابات وعمل جسات بجسم خزان أسوان

وجّه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، هيئة السد العالي وخزان أسوان، التابعة للوزارة، بالاستمرار في متابعة أعمال الصيانة الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإنهائها على الوجه الأمثل .

وأكد سويلم، في جولة ميدانية بخزان أسوان الإثنين، أهمية أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة كافة مكونات الخزان والمنشآت الملحقة به.

وأشار إلى أن فرق العمل الفنية تبذل جهودا متواصلة باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة وسلامة جميع البُنى والمنشآت المرتبطة بالخزان؛ بما يحقق أعلى درجات الأمان في التشغيل، ويطمئن المواطنين إلى سلامة هذا المرفق الحيوي الذي يُعد من أهم منشآت إدارة الموارد المائية في مصر.

ونوّه سويلم بأن أعمال الصيانة الجارية تشمل: صيانة البوابات وأعمال الجسات بجسم الخزان، مؤكدًا أن أعمال صيانة خزان أسوان وتطوير وتحديث منظومة السد العالي تمثل أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.

واستعرض وزير الري، خلال الزيارة، أعمال صيانة بيزومترات خزان أسوان، وأعمال الصيانة الدورية للبوابات لضمان سلامة تشغيلها في حالات التشغيل والطوارئ، ومراجعة أنظمة تشغيل البوابات، وتطهير مسارات المياه لضمان مرور التصرفات خلف خزان أسوان، بالإضافة إلى إجراء المعاينات اللازمة للخزان، وأعمال صيانة وتأهيل شباك الحماية؛ نظرًا لوظيفته المهمة في ضمان سلامة الخزان.

ونوّه بيان لوزارة الري بأن خزان أسوان أنشئ عام 1906، وشهد على مدار أكثر من قرن من الزمان تطورات مهمة، أبرزها تعليته مرتين في عامي 1912 و1926؛ مما ساهم في تعزيز قدرته على تنظيم مياه النيل وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وترسيخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الموارد المائية بمصر.