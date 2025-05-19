الاحتلال يقصف مدرسة مكتظة بالنازحين وسط غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة اليوم الاثنين، بقصف مدرسة الحساينة المكتظة بالنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن القصف أسفر في حصيلة أولية عن سقوط 5 شهداء، وإصابات خطيرة.

شهداء وجرحى.. مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بعد قصف مدرسة الحساينة المكتظة بالنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/vnvFqkib2w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 19, 2025

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال، سكان 3 مناطق في قطاع غزة بضرورة الإخلاء، متعهدًا بشن «هجوم غير مسبوق».

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى سكان محافظة خان يونس، وبني سهيلا، وعبسان، الجيش سيشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات المسلحة في هذه المنطقة».

وأضاف: «عليكم الإخلاء فوراً غرباً إلى منطقة المواصي، من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خانيونس منطقة قتال خطيرة»، بحسب تدوينته.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.