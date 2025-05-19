﻿البرهان يصدر مرسوما بتعيين امرأتين أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسومًا بتعيين امرأتين أعضاء بمجلس السيادة.

وقال المجلس في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن البرهان، أصدر مرسومًا بتعيين كل من: سلمى عبدالجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بالسيادة الانتقالي.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «الكرامة» السودانية، عن مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيصدر قرارًا بتعيين كامل إدريس في منصب رئيس مجلس الوزراء، مع منح صلاحيات واسعة له.

ويأتي هذا التوجه في ظل الأوضاع المتردية التي تعاني منها مؤسسات الدولة التنفيذية، حيث يسعى المسئولون إلى سد الفراغ الذي خلفه غياب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التعيين خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعكس الحاجة الملحة لتفعيل العمل الحكومي في ظل التحديات الراهنة.

ويواجه رئيس الوزراء المرتقب عددًا من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.

وظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد.