ترامب يعرض على الهند المساعدة بعد حادث تحطم الطائرة المدنية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للهند، وذلك عقب حادث تحطم طائرة مروّع في مدينة أحمد آباد غربي البلاد.

وقال ترامب، إن :" الهند دولة كبيرة وقوية. إنني واثق من قدرتهم على التعامل مع الأمر، لكنني أبلغتهم بأن أي شيء يمكننا تقديمه لهم سنرسله على الفور".

ووصف ترامب الحادث بأنه حادث "تحطم مروع".

وأضاف ترامب في واشنطن ،:" يا له من حادث رهيب، إنه من أسوأ الحوادث في تاريخ الطيران".

وكانت رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم إيه آي 171 في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في لندن، وكان على متنها 242 شخصًا، عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن حزنه وتعازيه لعائلات الضحايا.

وقال في تغريدة له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لقد انفطر قلبي لسماع خبر تحطم الطائرة المأساوي في أحمد آباد، الهند. دعواتي لكل من فقد أحبّاءه في هذا الحادث المروّع".