باكستان تعلن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى فلسطين

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وافقت الحكومة الباكستانية، مساء اليوم، على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني.

وكلف رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الفريق إنعام حيدر مالك، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، بترتيب طائرتي شحن مستأجرتين، سعة كل منهما 100 طن، لتوصيل المساعدات الأساسية، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان.

وستقوم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتجهيز هاتين الطائرتين، اللتين تحملان حصصًا غذائية ومواد غذائية ضرورية، خلال اليومين المقبلين.

وستُسيّر هذه الرحلات الخاصة عبر الأردن ومصر لضمان سرعة توصيلها إلى المناطق المتضررة، بحسب البيان.

وسينسق سفيرا باكستان في الأردن ومصر استلام المساعدات وتسليمها إلى الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية الأخرى، لضمان وصولها إلى المحتاجين بكفاءة.

وأكدت حكومة باكستان على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الصعبة.