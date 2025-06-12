منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي ينتشر عالميا، خاصة في مناطق بآسيا، لم يتم رصده بصورة كبيرة في ألمانيا.

ورصد المتحور، الذي يعرف بـ إن بي 1.8.1 أول مرة في يناير الماضي، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "متحور قيد المراقبة".

وقال معهد روبرت كوخ، إنه تم رصد المتحور في ألمانيا أول مرة في نهاية مارس الماضي، ولكنه لا يظهر بصورة دائمة حتى الان.

وخلال أحدث اسبوع شمله التقرير والذي انتهى في الثامن من يونيو الجاري، قال المعهد، إنه سجل 698 حالة إصابة بكوفيد- بزيادة طفيفة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الإدارة الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، القول إن السلالة الجديدة أصبحت المتحور المهيمن في الصين بحلول مايو الماضي.