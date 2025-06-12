 النواب الأمريكي يوافق على طلب ترامب بإلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 11:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

النواب الأمريكي يوافق على طلب ترامب بإلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 11:12 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 11:12 م

وافق مجلس النواب الأمريكى على طلب الرئيس دونالد ترامب بإلغاء مساعدات خارجية تمت الموافقة عليها من قبل وقدرها 4ر9 مليار دولار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك