الأكثر قراءة
النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية
الشروق تنشر القصة الكاملة لمذبحة دار السلام بسوهاج: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر
فيديو.. ابنة الشيخ محمود الحصري توجه رسالة إلى محمد صلاح
استغلال الأرض لإصدار صكوك سيادية.. كيف سيؤثر ذلك القرار على الاستثمار؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
وافق مجلس النواب الأمريكى على طلب الرئيس دونالد ترامب بإلغاء مساعدات خارجية تمت الموافقة عليها من قبل وقدرها 4ر9 مليار دولار.