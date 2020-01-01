تعقيم طلاب الثانوية العامة قبل الدخول بلجان دار السلام

شهد محيط مدرسة جمال عبد الناصر، ومحمد نجيب، والفاروق الإعدادية وأحمد زويل، بدار السلام، توافد طلاب الثانوية العامة شعبتي أدبي وعلمي، لأداء امتحاني الجغرافيا والكيمياء، بصحبة أولياء الأمور.

ويستمر أداء الامتحان لمدة ثلاث ساعات حيث من المقرر أن يبدأ في العاشرة صباحا وينتهي الواحدة ظهرا، وفتحت المدارس أبوابها لاستقبال الطالبات لتعقيم والتطهير قبل الدخول إلي اللجان بجانب التفتيش لمنع دخول أي متعلقات غير مسموح بها.

وانتشرت بمحيط المكان قوات الشرطة منذ الصباح لتنظيم عملية سير المركبات ومنع وقوفها أمام مجمع المدارس، إضافة لتأمين اللجان، ووضع حواجز أمنية لتنظيم دخول الطلاب.

وعلى الجانب الآخر ، جلس عدد من أولياء الأمور بجانب اللجان على الرغم من تحذير قوات الشرطة لهم في الامتحانات السابقة، بعدم المجي أمام المدارس مره أخرى مع أبنائهم أثناء أداء الامتحان.