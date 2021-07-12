طارق شوقي: حملات مستميتة لإيقاف تطوير التعليم في مصر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أكثر من رائع، متوجهًا بالشكر إلى أجهزة الدولة والمحافظين ومؤسسات التعليم على جهودهم.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «هناك حملات مستميتة لإيقاف تطوير التعليم في مصر»، لافتًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تتسم كل عام بظاهرتي الخوف والغش.



ونوه إلى أن العام الحالي يتسم بـ«نغمة» الغش وصعوبة وسهولة الامتحان، موضحًا أن الغش في الامتحانات يتم عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث والساعات الإلكترونية.



وحذر وزير التعليم، من وجود جهات تعمل بتنظيم هائل داخل وخارج مصر لتحدي الدولة ونشر ورق الامتحان على مواقع التواصل، مؤكدًا أن كل الأجهزة تعمل على الحرب التي تنظمها تلك الجهات.