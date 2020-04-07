أذربيجان تتجه لتسريع العمل على المرحلة الثانية من مشروع الغاز في بحر قزوين

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طلب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، من شركة الطاقة الحكومية سوكار بتسريع العمل مع شريكها الأجنبي، توتال إنرجيز، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع الغاز الطبيعي أبشيرون البحري، الذي بدأ الإنتاج الأسبوع الجاري.

وأضاف علييف أن بدء إنتاج الغاز في أبشيرون سيساعد في زيادة صادرات الغاز، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أنه لم يكن لدى البلاد حتى مؤخرا سوى مستودع واحد يحمل اسم شاه دينيز لتصدير الغاز والآن أصبح لديها مستودعين.

وقال الرئيس إن التقديرات تشير إلى سعة أبشيرون يمكن أن تبلغ 300 مليار متر مكعب من الغاز ولكن من المحتمل أن تكون الاحتياطيات أكبر بكثير.

يشار إلى أنه يتم تطوير أبشيرون من جانب شركة جوكاب التي تحمل فيها كل من سوكار وتوتال إنرجيز الفرنسية حصة بنسبة 50%.

جدير بالذكر أن أذربيجان وافقت العام الماضي على مضاعفة صادرات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى 20 مليار متر مكعب بحلول 2027.