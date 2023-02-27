بايدن: أعضاء الناتو اتفقوا على منح عضوية الحلف لأوكرانيا بعد الحرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أوكرانيا تتقدم من الالتحاق بحلف شمال الأطلسي «ناتو».

وأضاف في تصريحات له، عقب قمة مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، أن قادة الناتو اتفقوا على أن تكون أوكرانيا عضوا في الحلف بعد الحرب.

بدوره، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، يعني أن ما فعلته روسيا في أوكرانيا واستجابة الغرب تسببا في تعقيد الأوضاع على موسكو.

وشدد على أن بايدن مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وكانت دول مجموعة السبع، قد تعهدت اليوم الأربعاء، بتقديم دعم عسكري دائم لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية، ووقف أي تكرار للحرب بمجرد انتهائها.

وقالت مجموعة السبع في بيان: «سنعمل مع أوكرانيا بشأن التزامات وترتيبات أمنية محددة وثنائية وطويلة الأمد من أجل ضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع العدوان الروسي في المستقبل».