 تموين الغربية: ضبط 16 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من السعر المحدد - بوابة الشروق
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تموين الغربية: ضبط 16 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من السعر المحدد

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 3:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 3:20 م

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 16 تاجر سجائر جملة وقطاعي بمراكز المحافظة، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيها زيادة في القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية؛ للمرور والتفتيش على محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي بالمراكز والمدن.

وأسفرت الحملة، عن رصد 16 تاجرا يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيها زيادة في القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع ضد أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجري شئونها.

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