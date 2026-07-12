أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بمحافظة أسيوط لعام 2026، عن فوز المستشار ياسر لطفي تمام خلف درويش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمحافظة أسيوط وعضو المكتب الفني، برئاة لمجلس إدارة النادي بالتزكية، والذي كان يشغل منصب سكرتير عام النادي الأسبق والسابق منذ إنشائه في شهر يونيو عام 2011.

وتولى المستشار ياسر، خلفًا للمستشار عبدالوهاب نجاتي عبدالوهاب سيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأسيوط ومدير المكتب الفني بأسيوط، والذي تولى رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة أربع سنوات منذ الرابع والعشرين من شهر يونيو عام 2022 حتى العاشر من شهر يوليو الحالي عام 2026.

وفاز في الانتخابات بمنصب المستشارين بالتزكية كل من المستشار عمرو مصطفى حسين سلطان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأسيوط ونائب مدير نيابة أسيوط بالقسم الأول وأمين صندوق النادي السابق، عضوًا بالتزكية، والمستشار شيماء حسن أبوالمعالي محمد أبوالنصر الوكيل العام الأول بالمكتب الفني بأسيوط وعضو مجلس إدارة النادي السابق، عضوًا بالتزكية، والمستشار أحمد عبدالمنعم محمد عبدالعال السمين، الوكيل العام بنيابة قسم ثان أسيوط وعضو مجلس إدارة النادي منذ عام 2015 بالانتخاب، عضوًا بالتزكية، والمستشار هالة متولي محمد متولي الوكيل العام لنيابة أسيوط بالقسم الثاني ورئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط وعضو مجلس إدارة النادي الأسبق والسابق منذ عام 2015، عضوًا بالتزكية.

وعلى مقعد رئيس النيابة، فاز كل من المستشار محمد علي محمود محمد، رئيس نيابة أسيوط الجديدة الإدارية، بمنصب العضوية، والمستشار محمد أحمد عبدالحميد عبدالرحمن رئيس نيابة أبوتيج الإدارية، والمستشار أحمد درويش مصطفى محمد سلامة، رئيس نيابة أبوتيج الإدارية، بمقعد العضوية بالانتخاب.

وفاز بمقعد وكلاء النيابة من درجة الفئة الممتازة ووكلاء النيابة كل من المستشار محمد صلاح عبدالحفيظ عبدالرحيم، ابن مركز القوصية، وكيل نيابة مركز ملوى الإدارية بالمنيا، عضوًا بالتزكية، والمستشار وداد سيد محمد عبدالوهاب أبوغويل، وكيل النيابة بقسم أول أسيوط، عضوًا بالتزكية، والمستشار نهال كمال سيد صالح، وكيل النيابة بقسم ثالث بأسيوط، عضوًا بالتزكية.