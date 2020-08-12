المستشفيات والمغتربون ينتقدون خطة ترامب لمنع عودة مواطنين أمريكيين بسبب كورونا

عمال أمريكيون يضعون أسلاكا شائكة على سياج حدودي على الحدود الأمريكية مع المكسيك. تصوير: خوسيه لويس جونزاليز - رويترز.

انتقدت منظومة مستشفيات في منطقة بجنوب ولاية كاليفورنيا وجماعات تدافع عن المهاجرين وأمريكيون يعيشون في المكسيك يوم الثلاثاء مسودة اقتراح للحكومة الأمريكية قد يمنع مواطنين أمريكيين ومقيمين إقامة دائمة في الولايات المتحدة من دخول البلاد إذا كان ثمة اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وجاء رد الفعل الغاضب هذا بعد يوم من إيراد رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء سيمنح الحكومة تفويضا لمنع دخول أفراد من المعتقد إصابتهم بمرض كوفيد-19 أو بأمراض أخرى.

وقال كريس فان جوردر الرئيس التنفيذي لسكريبس هيلث، التي تدير خمسة مستشفيات في مقاطعة سان دييجو، لرويترز إن منظومة المستشفيات ”لن تقبل أبدا ألا يتمكن مواطنون أمريكيون من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها“.

وأرسلت سكريبس وشارب هيلث كير، التي تدير مستشفيات تخدم كثيرا من مرضى كوفيد في منطقة سان دييجو، رسالة مشتركة إلى مسؤولي إدارة ترامب في أبريل نيسان طالبتا فيها بإجراء فحوص عند الحدود وحجر صحي إلزامي للأفراد الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. لكن فان جوردر قال إنهم لم يؤيدوا قط منع دخول أمريكيين.

وأضاف أن نسبة المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين عبروا الحدود تراجعت في مستشفى تابع لسكريبس في تشولا فيستا.

ووصف فيل كانيت، المدير المشارك لمنظمة ريفيوجي هيلث ألاينس، وهي منظمة مقرها سان دييجو تقدم رعاية طبية للمهاجرين، التقارير بأنها ”مقلقة للغاية“.

وقال ”المفارقة في هذا الإجراء هي أنه يضع عائقا أمام العاملين في المجال الطبي و(المنظمات) مثل التابعة لنا للحد من انتشار كوفيد عبر الحدود“.

وأثارت الأنباء أيضا قلق الأمريكيين المقيمين في المكسيك.



ووصف بروس نيوبي الذي مارس المحاماة على مدى عقدين في كاليفورنيا قبل أن يتقاعد في وادي الحجارة بالمكسيك عام 2003، الإجراء بأنه ”سخيف“ وقال إن فرض حجر صحي على المواطنين الأمريكيين لمدة 14 يوما سيكون أكثر منطقية.

وقال ”لا يمكنهم إبقاؤك في الخارج.. لديك الحق في أن تكون هناك“.