 تايلاند تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 3356 - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 3356

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 10:36 ص

 سجلت تايلاند 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و356 حالة توفي منها 58.

 ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إن الإصابات الجديدة لأربعة مواطنين عائدين من الهند ومنطقة الشرق الأوسط وتم اكتشاف إصابتهم أثناء خضوعهم للحجر الصحي والإصابة الخامسة لمواطن أمريكي وصل من واشنطن 8 يوليو الماضي ولم تظهر عليه أي أعراض.

كانت ‬‬‬الحكومة التايلاندية قد أعلنت أمس الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات سواء محلية أو وافدة أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي.

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