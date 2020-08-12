سجلت تايلاند 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و356 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إن الإصابات الجديدة لأربعة مواطنين عائدين من الهند ومنطقة الشرق الأوسط وتم اكتشاف إصابتهم أثناء خضوعهم للحجر الصحي والإصابة الخامسة لمواطن أمريكي وصل من واشنطن 8 يوليو الماضي ولم تظهر عليه أي أعراض.

كانت ‬‬‬الحكومة التايلاندية قد أعلنت أمس الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات سواء محلية أو وافدة أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي.