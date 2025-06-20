بوتين يطرح أفكارا على إسرائيل وإيران وينفي سعي موسكو للوساطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه من الممكن إيجاد حل للصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن بلاده تطرح أفكارا في هذا الشأن.

وأضاف بوتين، خلال ردّه على سؤال للمدير العام لقناة "سكاي نيوز عربية"، نديم قطيش، في الجلسة العامة لـ"منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي": "لا نسعى للوساطة، وإنما نطرح أفكارا في الصراع الإيراني الإسرائيلي، أعتقد أنه من الممكن إيجاد حل للصراع (بينهما)"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وتابع: "روسيا على اتصال يومي مع الأصدقاء الإيرانيين، وأود أن تنفذ أفكارنا".



وفيما يتعلق بتهديد إسرائيل بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، علق بوتين: "روسيا لطالما دعمت الاعتناء بالسلام لكل دولة من دون انتهاك أمن وسلامة دولة أخرى".

أزمة أوكرانيا



وحول الحرب الدائرة مع أوكرانيا، قال الرئيس الروسي: "لا نسعى لاستسلام غير مشروط لأوكرانيا، فالوضع مختلف، لكننا نصر أن تقر أوكرانيا بالواقع على الأرض".

وأوضح: "لا يمكن تحقيق أمن دولة واحدة على حساب دولة أخرى، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي ولعقود طويلة كنا نسمع أن الناتو لن يتوسع إلى جهة الشرق، لكنه توسع 5 أو 6 مرات رغم دعوتنا لعدم القيام بذلك، وقد تم تجاهل هذه الدعوات، وأعتقد أن ذلك يشكل انعكاسا للسياسات الاستعمارية الجديدة وهذه الأفعال ارتكبت بحق روسيا".

وأردف: "تدابيرنا مع أوكرانيا تأتي من موقف قوة، وهناك انقلاب دستوري حدث هناك بدعم من قادة عالميين أعلنوا أنهم أنفقوا الملايين لهذا الغرض".

وأكمل الرئيس الروسي: "تدابيرنا سعت لحقيق الحماية لشعبنا في أوكرانيا الذي لديه روابط وثيقة بروسيا مثل شبه جزيرة القرم، وفي سعينا لحل الأزمة في لوغانسك وفي جنوب شرق أوكرانيا اتخذنا بعض التدابير، لكن خصومنا حاولوا في هذا الإطار التصرف من خلال إطلاق حملة عسكرية في لوغانسك ونحن لم نطلق هذه الحملة العسكرية".

نظام عالمي جديد



وشدد بوتين على أنه لا مفر من قيام نظام عالمي جديد يقوم على تحقيق مصالح أغلب دول العالم.



وأوضح أن "روسيا والصين لا تسعيان لتشكيل نظام عالمي جديد، لكنهما تحددان الإمكانات والأشكال الممكنة لهذا النظام".

وأضاف الرئيس الروسي: "النظام العالمي الجديد سينتج من تلقاء نفسه مثل شروق الشمس، ولا سبيل للفرار منه أو تجنبه".

وتابع: "نحاول إرساء الظروف وتمهيد الطريق لهذه العملية لكي يكون النظام الجديد أكثر توازنا، ولكي يكون متوافقا مع مصالح الأغلبية العالمية".



كما أشار إلى أن "البحث عن حل مقاربة أفضل من الاعتماد على الضغط مثلما كان النظام الاستعماري سائدا منذ عقود".