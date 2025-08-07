 الداخلية: القبض على إخواني فبرك فيديو رشاوى انتخابية بتصوير عمال أثناء استلام وجباتهم - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 2:53 م القاهرة
الداخلية: القبض على إخواني فبرك فيديو رشاوى انتخابية بتصوير عمال أثناء استلام وجباتهم

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 2:31 م | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 2:31 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر إخواني، صوّر مقاطع فيديو لعمال إحدى شركات النظافة أثناء تسلّمهم الوجبات المخصصة لهم من شركتهم قرب لجان انتخابية بالقاهرة، وزعم أنها رشاوى انتخابية.

وكشفت التحريات عن اتفاقه مع شخص آخر، تم ضبطه أيضًا، للادعاء بتقاضيه مبالغ مالية مقابل الإدلاء بصوته، حيث نُشرت المقاطع على مواقع التواصل بزعم وجود رشاوى في العملية الانتخابية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في فبركة الأكاذيب ونشر الشائعات، سعيًا لتشويه صورة العملية الانتخابية والتشكيك في نزاهتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

