المساكني: كأس العرب فرصة لاكتشاف المواهب وتعزيز هوية كرة القدم العربية

أكد نجم المنتخب التونسي، يوسف المساكني، أن بطولة كأس العرب تلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل كرة القدم بالمنطقة، من خلال اكتشاف المواهب الشابة وبناء الجيل القادم من نجوم اللعبة.

وقال المساكني، الذي أمضى أكثر من عقد مع المنتخب التونسي: "البطولة تمثل حدثًا خاصًا للمنطقة، فهي تجمع المنتخبات والشعوب العربية تحت مظلة واحدة تعكس الوحدة والتلاحم بين الدول العربية."

وأضاف في تصريحاته للجنة المنظمة للبطولة: "كرة القدم جزء أساسي من ثقافة وهوية العالم العربي، والشعوب العربية تحب اللعبة ويتوافدون بأعداد كبيرة لتشجيع منتخباتهم، خاصة عند المباريات العربية."

وتابع: "تميزت نسخة 2021 من كأس العرب في قطر بإقبال جماهيري هائل، حيث امتلأت المدرجات بالحماس والشغف، وشهدت قطر كرنفالًا كرويًا طوال البطولة."

وأشاد المساكني بمكانة قطر في استضافة البطولات العالمية: "نجحت قطر في ترسيخ مكانتها كمهد للبطولات الكبرى وعاصمة للرياضة العالمية، بما في ذلك المنشآت الحديثة والبنية التحتية المتطورة والخبرة الواسعة في إدارة البطولات."

وعن شعوره بتمثيل تونس، قال: "أشعر بالفخر والاعتزاز بارتداء قميص منتخب بلادي، والمشاركة في البطولة تمنحني شعورًا بالسعادة، ويمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية أمام جماهير بلدي."

وأضاف: "عندما يفوز المنتخب التونسي، نشاهد التونسيين يحتفلون بفرح وحماس في كل مكان، وهذا شعور يحفزنا للاستمرار في العطاء والتميز في كل مباراة."

وتقع تونس في المجموعة الأولى إلى جانب قطر، وسوريا، وفلسطين، حيث يفتتح نسور قرطاج مشوارهم بمواجهة المنتخب السوري يوم 1 ديسمبر في استاد أحمد بن علي.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر في ستة استادات سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم 2022، وهي: استاد البيت، استاد لوسيل، استاد أحمد بن علي، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، واستاد 974.