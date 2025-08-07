علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على تسمية مولود في ألمانيا بـ (يحيى السنوار) قائد "حماس" الذي قتل باشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 أكتوبر 2024، جنوب قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الخميس: "إن قرار تسمية طفل ألماني باسم القاتل البغيض يحيى السنوار، وانتشار اسم يحيى بين المسلمين في بريطانيا منذ مجزرة 7 أكتوبر، ظاهرة صادمة تظهر عمق الانحدار الذي وصلت إليه أجزاء من أوروبا"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "ظاهرة تسمية يحيى، تثبت مرة أخرى أننا يجب أن نكون أقوياء ومتحدين ونقاتل معا حتى هزيمة منظمة حماس الإرهابية في غزة".

وقبل أيام قليلة نشر مستشفى جامعي في ألمانيا تهنئة بمولود جديد اسمه "يحيى السنوار"، ما أثار غضب لوبيات مؤيدة لإسرائيل أجبرت إدارة المستشفى على حذف المنشور، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وكان قسم التوليد في مستشفى جامعة ليبزيج قد نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "ستوري" ترحب فيها بمولود جديد يسمى "يحيى السنوار"، دون الإفصاح عن أي معلومات عن الوالدين.

وتحول يحيى السنوار إلى "رمز ملهم" لدى فئات واسعة حول العالم، خاصة في أوساط مناصري القضية الفلسطينية، بعد أن ارتبط اسمه بعملية "طوفان الأقصى" التي هزت صورة الردع الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.