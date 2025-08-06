نتائج اللجنة العامة ببورسعيد: أحمد جوهر يحصد 67 ألف صوت في انتخابات الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة بورسعيد، الحصر العددي للأصوات عقب انتهاء عمليات الفرز والمراجعة بجميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة.
وجاءت الأرقام كالتالي:
إجمالي الناخبين المقيدين: 544015 ناخبا.
إجمالي من أدلوا بأصواتهم بجميع اللجان: 82146 ناخبا.
إجمالي الأصوات الصحيحة: 80378 صوتا.
إجمالي الأصوات الباطلة 1768: صوتا.
أولا: نتائج نظام القائمة
عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 79161 صوتا.
عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة: 1217 صوتا.
ثانيًا: نتائج النظام الفردي
إجمالي الأصوات الصحيحة: 74912 صوتا.
إجمالي الأصوات الباطلة: 7234 صوتا.
المرشح أحمد محمد جوهر وشهرته أحمد جوهر: 67420 صوتا.
المرشح محمد محمود فهيم صفا وشهرته محمد صفا: 7492 صوتا.