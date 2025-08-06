 نتائج اللجنة العامة ببورسعيد: أحمد جوهر يحصد 67 ألف صوت في انتخابات الشيوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتائج اللجنة العامة ببورسعيد: أحمد جوهر يحصد 67 ألف صوت في انتخابات الشيوخ

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:36 ص

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة بورسعيد، الحصر العددي للأصوات عقب انتهاء عمليات الفرز والمراجعة بجميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة.
وجاءت الأرقام كالتالي:
إجمالي الناخبين المقيدين: 544015 ناخبا.
إجمالي من أدلوا بأصواتهم بجميع اللجان: 82146 ناخبا.
إجمالي الأصوات الصحيحة: 80378 صوتا.
إجمالي الأصوات الباطلة 1768: صوتا.
أولا: نتائج نظام القائمة
عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 79161 صوتا.
عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة: 1217 صوتا.
ثانيًا: نتائج النظام الفردي
إجمالي الأصوات الصحيحة: 74912 صوتا.
إجمالي الأصوات الباطلة: 7234 صوتا.
المرشح أحمد محمد جوهر وشهرته أحمد جوهر: 67420 صوتا.
المرشح محمد محمود فهيم صفا وشهرته محمد صفا: 7492 صوتا.

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