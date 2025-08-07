بدء اجتماع الكابينت الإسرائيلي لاتخاذ قرار المرحلة المقبلة في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن اجتماع الكابنيت الإسرائيلي قد بدأ لاتخاذ قرار حول المرحلة المقبلة في غزة .

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اجتمع على انفراد مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قبل اجتماع الكابينيت السياسي الأمني، مساء الخميس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما التقى نتنياهو، أمس الأربعاء، بوزيرة النقل، ميري ريجيف.

وكان نتنياهو قد قال، يوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، على أن تسلّمه لاحقًا لقوات مسلّحة ستتولى إدارته بشكل "سليم".

وردا على سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل ستسيطر على الشريط الساحلي البالغ طوله نحو 42 كيلومتراً، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال نتنياهو: "نحن نعتزم القيام بذلك".

وأضاف: "نحن لا نريد الاحتفاظ به. نريد وجود طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة".

ولم يذكر نتنياهو طبيعة القوة المسلحة التي ينوي إسناد حكم غزة إليها، وما إذا كانت محلية أو خارجية.