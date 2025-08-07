إطلاق أول عملية شحن نهري للأسمدة لدعم المشروعات الزراعية بتوشكى

أعلنت شركة الظاهرة الزراعية، أحد أكبر المستثمرين في قطاع الزراعة المستدامة، عن نجاح أول عملية شحن نهري لـ750 طناً من سماد اليوريا المعبأ. وقد تمت هذه العملية بالتعاون مع شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ووزارتي البترول، والنقل، مما يعكس التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقد انطلقت شحنة الأسمدة من ميناء دمياط باستخدام الوحدة النهرية "النيل 5"، التابعة للشركة الوطنية للنقل النهري، متجهة إلى منطقة الأعقاب بأسوان ومنها إلى منطقة توشكى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة وزارة النقل لتفعيل وسائط النقل المتعددة وتعزيز الاعتماد على نهر النيل كوسيلة آمنة وفعّالة ومنخفضة التكلفة لنقل البضائع، حيث تهدف إلى دعم المزارعين وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ويعتبر هذا الإنجاز، الذي تم بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط، نموذجاً ناجحاً لدعم المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع توشكى، الذي تساهم فيه شركة الظاهرة الزراعية باستثمارات ضخمة، حيث تملك حوالي 37 ألف فدان بالإضافة إلى مزارع أخرى في شرق العوينات.

من جانبه، قال رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النموذج المتكامل الذي يجمع بين الصناعة، والزراعة، والخدمات اللوجستية. ونثمن عالياً جهود وزارتي البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل في دعم هذا التعاون".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شركة "موبكو" لتوسيع نطاق توزيع منتجاتها في جميع أنحاء الجمهورية، وتشجيع التداول الحر لدعم السوق المحلي.

كما تسعى الشركة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل النهري الصديقة للبيئة والأكثر كفاءة اقتصادياً.

كما أكدت الشركة على التزامها بدعم التنمية الزراعية في صعيد مصر، وتسهيل وصول الأسمدة للمزارعين بسرعة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتتجاوز استراتيجية الشركة مجرد الإنتاج لتصبح شريكاً رائداً في دعم توجيهات الدولة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتخفيف الضغط على الطرق البرية، وذلك كجزء من خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.