مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة في دورته الثالثة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن قوام لجنة تحكيم مسابقة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة في دورته الثالثة، والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، حيث تضم لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين في مجال أدب الطفل وهم عبده الزراع، والدكتور السيد فهيم، ومحمد السيد.

وكانت إدارة المهرجان قد حددت شروط التقدم للمسابقة على النحو التالي:

أن تكون القصة مكتوبة من قبل طفل أو ناشئ لا يتجاوز عمره 18 عامًا وتتناول إحدى القضايا التي تمس عالمه، أن تكون القصة موجهة للطفل، كتبها مؤلف بالغ، وتناقش إحدى القضايا المتعلقة بالطفولة.

وفي تعليق لها على المسابقة، قالت الدكتورة داليا همام رئيس المهرجان: "نحرص في كل دورة على تسليط الضوء على إبداع الطفل العربي سواء كان مبدعًا أو متلقيًا، فالقصة القصيرة وسيلة مهمة لتشجيع الخيال والتعبير عن الذات، كما أنها مرآة تعكس قضايا الطفل وهمومه. وهذه المسابقة تمثل مساحة حقيقية للإبداع والتعبير، ونحن فخورون باستمرارها وتطورها".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تنظمه جمعية الفن والثقافة "بتاح"، بدعم من وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون.