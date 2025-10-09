الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال شخص إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط

كشف حقيقة مقطع تداول فيديو تضمن إشعال شخص إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط . إذ تبين ان الفيديو سبق تداوله عام 2023 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وقتها.



رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إشعال شخص إسطوانات بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم ، سبق تداوله عام 2023، حيث تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط آنذاك من (مالك محطة وقود – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بذات العنوان) لقيامه بوضع (قش أرز ، إسطوانات بوتاجاز ) بجوار المكان المخصص لتفريغ المواد البترولية للمحطة والتهديد بحرق المحطة لخلافات مالية بينهما. وقد تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة.