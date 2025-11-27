المصري بالأبيض أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت وقائع الاجتماع الفنى التنسيقى الخاص بمباراة زبسكو يونايتد الزامبى والمصرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة 23 من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد ليفى موانا واسا الثالثة عصر الجمعة 28 نوفمبر الجاري.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة حيث يرتدى المصرى الطاقم الأبيض الكامل وحارسه اللون الأصفر فيما يرتدى فريق زيسكو الطاقم البرتقالى وحارسه اللون الأزرق .

ترأس الاجتماع مراقب المباراة التنزانى أحمد ماجوى بحضور منسقة المباراة فالنتينا بوتسو من جنوب أفريقيا والمنسق الاعلامى الزامبى سيدنى مانجالا وحكم المباراة أندريه كوليسالا.