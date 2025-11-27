تعرف على مواعيد مباريات منتخب سيدات اليد في كأس العالم

يستعد المنتخب الوطني للسيدات لكرة اليد للمشاركة في بطولة كأس العالم، والتي تقام خلال الفترة الحالية، وحتى 14 ديسمبر المقبل، في هولندا وألمانيا.

وسافرت بعثة المنتخب الوطني المصري للسيدات إلى هولندا اليوم، الخميس، لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات لكرة اليد، في نسختها الـ27.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعة الخامسة ببطولة العالم والتي تضم منتخبات هولندا، منتخب النمسا، منتخب الأرجنتين ومنتخب مصر.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره يوم الجمعة 28 نوفمبر بمواجهة منتخب النمسا، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب ثاني مبارياته أمام منتخب هولندا، يوم الأحد 30 نوفمبر الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة الفريق الوطني فى بطولة العالم كل من: عبير عقيل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى لكرة اليد، رئيساً لبعثة الفريق.

والجهاز الفني المكون من محمد فرغلي مدير فني، عمرو يوسف مدرب عام، محمد سراج مدرب حراس مرمى، إيمان مرجان مدير إداري، منة الله بدوى أخصائية علاج طبيعي، هشام رمضان محلل أداء.

فيما تضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة كلًا من: مي جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، روان سعيد، يارا هاني، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفي، أمينة عاطف، ملك طلعت، نوارن خالد، أمينة هشام، مريم أسامة وفاطمة محمود.