وزير التنمية الدولية النرويجي يثمن جهود مصر في استقبال المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة

تفقد آسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، اليوم الخميس، مخازن المساعدات الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

يُشار إلى أن وزير التنمية الدولية النرويجي يزور محافظة شمال سيناء برفقة إريك هوسم، السفير النرويجي بالقاهرة، ووفد نرويجي، استهلها بزيارة تفقدية إلى مستشفى العريش العام.

وخلال زيارته إلى المخازن، تفقد الوزير النرويجي، الأقسام المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل حول آلية وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى مدينة العريش، وطريقة تخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن المساعدات تصل إلى المحافظة عبر ثلاثة مسارات: "البر بالشاحنات، والبحر بالسفن، والجو بالطائرات"، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري استقبالها ونقلها إلى المخازن، وتخزينها تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

بدوره، ثمَّن الوزير النرويجي الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة.