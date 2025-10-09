أسواق السلع العالمية تلتقط أنفاسها بعد اتفاق غزة وانحسار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة

• النفط يرتفع أعلى 66 دولاراً للبرميل.. والذهب فوق 4000 دولار للأونصة

جولدمان ساكس يتوقع تسجيل خام برنت 56 دولاراً في 2026

تباينت تحركات أسواق السلع العالمية، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ ارتفع النفط مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع المخزونات الأمريكية، بينما حافظ الذهب على مكاسبه القياسية فوق 4000 دولار للأونصة، مدعوماً بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.

وارتفعت أسعار النفط مع تركيز المتعاملين على انحسار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع المخزونات الأمريكية، وزاد خام "برنت" ليتجاوز 66 دولاراً .

وأظهرت بيانات رسمية صادرة الأسبوع المنقضي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية على مستوى البلاد ارتفعت للأسبوع الثاني على التوالي، رغم بقائها قرب المستويات الموسمية المنخفضة. في المقابل، تراجعت الكميات المخزنة في مركز "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما، وكذلك مخزونات المنتجات المكررة.

ولا يزال الخام يواجه ضغوطاً، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات سواء من تحالف أوبك بلس أو من دول القارة الأمريكية.

ورغم تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا تزال التوترات قائمة في مناطق أخرى، إذ تؤثر الهجمات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية النفطية الروسية على تدفقات الإمدادات.

وتتوقع بنوك "وول ستريت" وعدد من المؤسسات، بينها "وكالة الطاقة الدولية"، أن تتحول السوق إلى فائض في الأشهر المقبلة. ومن بين هذه التوقعات، رجح "جولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام "برنت" نحو 56 دولاراً للبرميل العام المقبل، مع تجاوز الإنتاج العالمي لمستويات الطلب.

في سياق متصل، استقرت أسعار الذهب، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية عند 4038 دولاراً للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجّل 4057 دولاراً للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الحالي وديسمبر المقبل، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وقفز المعدن النفيس بنحو 54% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوّط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

ورفع بنك "جولدمان ساكس"، الأسبوع المنقضي، توقعاته لأسعار الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4300 دولار للأوقية.