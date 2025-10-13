إسرائيل تفرج عن 1968 أسيرا فلسطينيا بينهم 250 محكومين بالمؤبد

أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن 1968 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى قطاع غزة المعتقلين خلال الحرب، وذلك وفق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكر البيان: "تحرر اليوم الاثنين من سجون الاحتلال الإسرائيلي 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد، وعدد من الأسرى المحكومين بأحكامٍ عالية أو المتوقع الحكم عليهم بالسجن المؤبد، و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد الحرب".

وأوضح أن ذلك جاء "استنادا للقوائم التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا".

وظهر الجمعة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وفي البيان المشترك، أوضحت "هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير الفلسطيني" أن تبادل الأسرى اليوم هو "الصفقة الثالثة منذ بداية حرب الإبادة (في غزة)".

وذكر البيان أن صفقة نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 شهدت تحرر 240 أسيرا وأسيرة على عدة دفعات، كما تحرر 1777 أسيرا على مراحل متتالية في صفقة يناير 2025، ليبلغ بذلك مجموع من تحرروا في الصفقات الثلاث منذ اندلاع الحرب 3985 أسيرا وأسيرة من مختلف الفئات.

وأضافت الهيئة والنادي، أن الصور والمشاهد التي خرج بها الأسرى المحررون اليوم "شكّلت دليلا جديدا على التوحش والإجرام الذي ما زال يُمارس بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ومعسكراته".

وأشار البيان "آثار للتعذيب الجسدي والنفسي" كانت واضحة على عدد من الأسرى المفرج عنهم اليوم، ولا سيما من أسرى قطاع غزة، منوها إلى توثيق "حالات تنكيل حتى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم".

وأضاف: "ولم يقتصر القمع على الأسرى أنفسهم، بل امتد إلى عائلاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث تعرضت لحملات ترهيب وتهديد منظمة، هدفت إلى منعها من تنظيم أي مظاهر احتفال أو الظهور في وسائل الإعلام".

وأوضح أن مؤسسات حقوقية في فلسطين "سجلت ما لا يقل عن 70 حالة اعتقال في صفوف المحررين من الصفقات السابقة، أفرج عن بعضهم لاحقا فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال".

وقال البيان إنه "منذ اندلاع حرب الإبادة، يواجه الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته سلسلة من الجرائم الممنهجة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية".

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلم منظمة الصليب الأحمر 4 جثث لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة، من أصل 28 جثة، كما أعلنت إسرائيل تسلمها جميع أسراها الأحياء من قطاع غزة وعددهم 20.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.