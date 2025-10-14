تركيا: قمة شرم الشيخ نقطة تحول في جهود إرساء السلام بغزة

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن قمة شرم الشيخ للسلام شكلت نقطة تحول في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإرساء السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكد دوران في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر مجددًا خبرته وقيادته في الساحة الدولية.

وأشار إلى مشاركة أردوغان اليوم في "قمة شرم الشيخ للسلام" في مصر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة، وتوقيعه مع الزعماء المشاركين بيان النوايا، وقال: "القمة شكلت نقطة تحول مهمة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإرساء السلام والاستقرار الإقليميين".

ولفت إلى أن أردوغان أبرز مجددًا خلال اللقاءات التي عقدها في القمة، الموقف الثابت لتركيا القائم على السلام والعدالة والقيم الإنسانية، وأكد على أهمية حل الدولتين لضمان إحلال سلام دائم.

ونوه إلى أن تركيا تبذل منذ البداية بقيادة أردوغان جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل وضع حدٍّ للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وشدد على أن تركيا ستواصل تحمّل المسئولية من أجل نهوض غزة من جديد، ومداواة الجراح، وتمكين الفلسطينيين من التطلع إلى المستقبل بأمن وطمأنينة، وأنها ستبقى دائما إلى جانب المظلوم وفي صفّ العدالة ورائدة للسلام.

وتأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.