روسيا: تسليم صواريخ توماهوك الأمريكية إلى أوكرانيا قد ينتهي بشكل سيئ

حذرت روسيا الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توماهوك.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين "في الواقع، يتطلب التعامل مع مثل هذه الصواريخ الثقيلة مشاركة متخصصين أمريكيين بطريقة أو بأخرى".

وأعقب تصريحات بيسكوف صدور بيان من نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، حذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مثل هذه الخطوة.

وكتب ميدفيديف على تليجرام أن "تسليم هذه الصواريخ يمكن أن ينتهي بشكل سيء للجميع. وخاصة بالنسبة لترامب نفسه".

وكتب أنه عندما يقترب صاروخ توماهوك، فإنه من غير الممكن معرفة ما إذا كان الصاروخ مسلح نوويا أم لا. وقد هددت روسيا، القوة النووية، مرارا باستخدام أسلحتها النووية. وقال ميدفيديف إنه يأمل أن يظل تهديد ترامب فارغا.

ولم يستبعد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توماهوك. وعلى متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب للصحفيين في وقت متأخر أمس الأحد إنه يريد التحدث مع روسيا حول هذا الموضوع والسؤال عما إذا كانوا يريدون أن تحلق صواريخ توماهوك في اتجاههم.

ويصل مدى صواريخ كروز من طراز توماهوك إلى 2500 كيلومتر، ويمكن تجهيزها تقنيا برؤوس حربية نووية.