نجم الأهلي السابق يعرض مقترحا لحل أزمات الزمالك

يرى إكرامي نجم وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن أزمة الزمالك المالية يمكن أن تجد حلاً خلال الفترة الحالية.

ويعيش الزمالك على وقع أزمة مالية، بسبب سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، والتي كان من المتوقع أن تضخ استثمارات ضخمة للنادي.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: "لدي اقتراح لنادي الزمالك حتى يخرج من أزمته المالية".

وأضاف: "المنتمين لنادي الزمالك يقولون أن عدد جماهيره يصل إلى نحو 50 مليون مشجعا".

وتابع: "لو أن كل مشجع قام بدفع جنيهين شهريا، لمدة 5 أشهر، فإن النادي سيحصد نحو نصف مليار جنيه وبالتالي يحل الأزمة المالية".

يذكر أن الأزمة المالية في الزمالك انعكست على الفرق الرياضية حيث لم يحصل اللاعبون أو الأجهزة الفنية على مستحقاتهم المالية لفترة تصل إلى 3 أشهر، كما هددت أندية باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على قيمة صفقات أبرمها النادي.