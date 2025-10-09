وسائل إعلام عبرية: ترامب يصل إسرائيل السبت ويلقي خطابا أمام الكنيست

- نتنياهو دعا الرئيس الأمريكي إلى إلقاء هذا الخطاب بمناسبة بدء تنفيذ خطته بشأن غزة

- لم تصدر على الفور إفادة رسمية من تل أبيب ولا واشنطن بشأن هذه الزيارة

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب مساء السبت، وإلقائه خطابا أمام الكنيست (البرلمان)، بمناسبة بدء تنفيذ خطته لقطاع غزة.

وفجر الخميس، أُعلن عن اتفاق بشأن غزة بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "سيقوم الرئيس ترامب بزيارة سريعة جدا للاحتفال باتفاق إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت: "يبدو أن الخطة هي وصول ترامب ليلة السبت إلى الأحد، وسيتم استقباله بمطار بن غوريون، وسيزور الكنيست، ثم يغادر من هناك، دون أي اجتماعات أخرى في إسرائيل".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المتوقع وصول ترامب إلى إسرائيل الأحد أو مساء السبت.

وتابعت: "هناك أيضا احتمال أن يبقى في إسرائيل حتى الاثنين، إذا تأجل إطلاق الرهائن (الأسرى بغزة) إلى الاثنين".

والخميس، أعلن ترامب احتمال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة الاثنين 13 أكتوبر الجاري.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وعلق ترامب بالإيجاب على دعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، لإلقاء خطاب أمام الكنيست.

وقال ترامب لمراسل موقع "أكسيوس" ومحلل شبكة "سي إن إن" باراك رافيد، في مقابلة هاتفية: "يريدون مني إلقاء خطاب في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا أرادوا".

وذكرت القناة "12" أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي سيصلان إسرائيل مساء الخميس.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن انسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى وتبادل أسرى متوقعا في 13 أكتوبر الجاري.

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى، ودعت إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً".

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

وحدث تضارب في الأنباء بشأن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

إذا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أنه بدأ الساعة 12:00 بتوقيت فلسطين (09:00 ت.غ).

لكن القناة "12" الإسرائيلية نقلت عن مكتب نتنياهو أن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور موافقة الحكومة عليه" مساء الخميس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.