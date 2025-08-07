الشركة المتحدة تدعم أنغام: عزيمتها ستقودها لتجاوز هذه الوعكة الصحية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تقديمها بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للفنانة أنغام، صاحبة الصوت العذب والحضور المتفرّد، وأحد أبرز أعمدة الفن المصري والعربي المعاصر.

وأكدت الشركة، أن الفنانة القديرة أنغام، التي أبهرت جمهورها على مدار عقود بإحساسها الراقي وأدائها الذي لامس القلوب، ستظل رمزًا للإبداع الغنائي الذي يعتز به كل محب للفن الأصيل، ونحن على يقين بأن عزيمتها ستقودها لتجاوز هذه الوعكة الصحية سريعًا، لتعود أكثر تألقًا وإشراقًا على خشبات المسارح وميكروفونات الطرب.

واختتمت الشركة المتحدة البيان قائلة: ندعو الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، لتواصل مسيرتها الفنية الثرية، لتبقى دائمًا صوتًا يسكن وجدان الملايين في مصر والوطن العربي.