قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، جاءت بناء على طلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد ضرورة ألا ينتظر المواطن فترة الثلاثة أو الأربعة أشهر التي يستغرقها انخفاض سعر صرف الدولار؛ لينعكس على أسعار السلع، وطالب بخفض فوري للأسعار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اليوم» عبر فضائية «DMC» مساء الخميس، أن المبادرة الحالية تعد بمثابة فترة مؤقتة تستمر لمدة ثلاثة أشهر ليتحول بعدها إلى خفض «دائم ومستدام»، لافتا إلى بدء الشركة القابضة في خفض الأسعار.

وأشار إلى تراوح نسب التخفيض في المبادرة بين 5% إلى 18%، حسب نوع السلعة وهامش الربح وسرعة دورانها في الأسواق، مضيفا أن التخفيضات شملت السلع الحيوية الأرز والسكر والزيوت واللحوم والدواجن.

كما لفت إلى بدء «الأوكازيون الصيفي» على مستوى جميع محافظات الجمهورية في الرابع من أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر كامل.

وأوضح أن «الأوكازيون» سيتوسع هذا العام ليشمل، إلى جانب الملابس والأحذية؛ مستلزمات المدارس بخصومات تبدأ من 10% فأكثر، وذلك استعدادًا لموسم العودة للمدارس في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، إلى جانب توفير السلع الهندسية والأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتليفزيونات، في محاولة لتغطية جميع احتياجات المواطن.

وأطلقت وزارة التموين مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وبدء تنفيذ المبادرة بالفعل في 1060 مجمعا استهلاكيا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.