المبعوث الأمريكي باراك: قرار لبنان بشأن إنهاء الوجود المسلح تاريخي

هنأ المبعوث الأمريكي، توم باراك، اليوم الخميس، السلطات اللبنانية بقرارها الذي وصفه بـ"التاريخي" بشأن إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله، بعد تكليفها الجيش إعداد خطة لذلك، على أن تطبق قبل نهاية العام، في خطوة رفضها الحزب بالمطلق.

أثنى براك، في منشور على منصة إكس، على "القرار الجريء والتاريخي والصائب" الذي اتخذته السلطات، لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أمريكية، ونص على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

واعتبر أن قرارات الحكومة "وضعت أخيرا حل -وطن واحد وجيش واحد- للبنان قيد التنفيذ"، مضيفا: "نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله".

وأوضح أن الحكومة وافقت على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وعلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.

وأضاف مرقص أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.



