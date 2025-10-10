مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، الجمعة، أن مجلس الشيوخ صوت لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على سوريا وشخصيات من نظام بشار الأسد المخلوع.

وشكر ويلسون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مجلس الشيوخ على إقراره إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني "NDAA".

وأشار إلى أن العقوبات القاسية في هذا القانون "استهدفت نظاما لم يعد موجودا لحسن الحظ".

وشدد على أن نجاح سوريا "يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون".

وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، "قانون "قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.