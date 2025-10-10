إسرائيل تنشر أسماء فلسطينيين لإطلاق سراحهم وإعلام الأسرى ينفي الاتفاق عليها

- وزارة العدل الإسرائيلية نشرت قائمة بأسماء 250 معتقلا من المتوقع إطلاق سراحهم

- مكتب إعلام الأسرى: لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قوائم الأسرى حتى الآن

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، أسماء 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف النار بقطاع غزة، لكن "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحركة "حماس" نفى التوصل إلى "اتفاق رسمي بشأن القوائم".

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان، إنها نشرت على موقعها الإلكتروني "قائمة بأسماء 250 سجينًا ومعتقلًا محتجزين لدى مصلحة السجون ومن المتوقع إطلاق سراحهم".

وعادة تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة الأسماء لإعطاء فرصة للجمهور لتقديم التماساتهم إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراح أي أسير، ولكن عادة ما ترفض المحكمة تلك الالتماسات.

وعقب ذلك، نشر "مكتب إعلام الأسرى" على حسابه بمنصة تلغرام، تنويها قال فيه إنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قوائم الأسرى ضمن صفقة التبادل".

وأوضح المكتب أنه "في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم نشر القوائم الرسمية عبر منصات مكتب إعلام الأسرى".

وبمراجعة الأناضول لقائمة الأسماء التي نشرتها إسرائيل، لا تشمل الأسماء القادة الأسرى الذين تطالب بهم "حماس" وهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وحسن سلامة، وعباس السيد وإبراهيم حامد.

وحتى الساعة 14:00 (ت.ج) لم تعلق "حماس" على القائمة الإسرائيلية.

في السياق، بدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب التدريجي من مناطق في محافظات قطاع غزة للتمركز في المواقع الجديدة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقب الانسحاب، بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة عبر شارعي "الرشيد" و"صلاح الدين".

كما قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وفجر الجمعة، أقرت حكومة إسرائيل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

فيما أعلن الرئيس ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا، وبإشراف أمريكي.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيدا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.