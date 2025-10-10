منظمة اليونيسيف تدعو لفتح جميع المعابر لوصول المساعدات الغذائية إلى غزة



دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة قائلة إن الأطفال في القطاع معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم لم يحصلوا على الغذاء المناسب لفترات طويلة.

وقال المتحدث باسم يونيسف، ريكاردو بيريس إن "الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضا الرضع، نظرا لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفا من أي وقت مضى"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم "لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، (لم يتناولوا الطعام) على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية".

هذا وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من بعض مناطق غزة اليوم الجمعة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس الخميس إن الأمم المتحدة تخطط لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تعاني بعض المناطق من المجاعة، خلال أول 60 يوما من وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مصدر أمني إسرائيلي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنهما يتوقعان دخول نحو 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا.