الشرطة الإسرائيلية تستعد لزيارة ترامب المرتقبة الاثنين

قالت الشرطة الإسرائيلية الجمعة، إنها تجري استعدادتها لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقبة الاثنين.

وكانت تقارير إسرائيلية أفادت بتأجيل زيارة الرئيس الأمريكي من الأحد إلى الاثنين، لأسباب لوجيستية، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأعلن الرئيس ترامب، الخميس، أنه يعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل، بعدما وقعت حركة حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في غزة، فيما أشار إلى أن "جميع المحتجزين سيُفرج عنهم الاثنين أو الثلاثاء، وسأكون هناك". وأن "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه".

وأضاف ترامب، خلال استقبال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، أنه "بموجب خطته لن يتم إجبار أحد على مغادرة قطاع غزة".

وقبل ساعات، قال ترامب إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة يهدف إلى إرساء ما سماه "سلاماً دائماً في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً عزمه زيارة مصر قريباً للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، الذي حظي بتأييد غير مسبوق من دول المنطقة.