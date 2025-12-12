محكمة روسية تصدر أحكاما غيابية بالسجن ضد عدد من ممثلي المحكمة الجنائية الدولية

أصدرت محكمة في موسكو أحكاما غيابية بالسجن لفترات طويلة ضد عدد من ممثلي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الجمعة، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حكم عليه بالسجن 15 عاما، 9 منها يقضيها في أحد السجون والباقي في مستعمرة عقابية للمجرمين الخطيرين.

بالإضافة إلى ذلك، تردد أن 8 قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، صدرت بحقهم عقوبات بالسجن تتراوح من 3 أعوام ونصف إلى 15 عاما.

وقال مكتب المدعي العام، إن خان بدأ إجراءات جنائية غير قانونية ضد مواطنين روس، في الفترة من فبراير حتى مارس 2022، مؤكدًا أن رئاسة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بشكل غير قانوني.

وكان خان قد استقال بشكل مؤقت من منصبه في المحكمة الجنائية الدولية في مايو، فيما يتعلق بتحقيق بشأن ما يزعم من تحرشات جنسية، في انتظار انتهاء التحقيق.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس عام 2023 أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و"نقلهم بصورة غير قانونية" من أوكرانيا إلى روسيا. ونفي بوتين اختطاف أطفال أوكرانيين .

وفي يونيو عام 2024 أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب من خلال إصدار الأوامر لشن هجوم" على أهداف مدنية في أوكرانيا.