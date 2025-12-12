الصين تفرض قيودا على تصدير بعض منتجات الصلب اعتبارا من يناير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة التجارة في بكين، اليوم الجمعة، أن الصين ستفرض قيودا على تصدير بعض منتجات الصلب اعتبارا من الأول من يناير.

وتضم القائمة 300 منتج مختلف من الفولاذ، والتي ستحتاج الشركات إلى ترخيص لتصديرها.

ولم تقدم الوزارة سببا لهذه الخطوة، لكن يمكن أن تكون لها صلة بانتقادات في الخارج بشأن الصلب الرخيص القادم من الصين وفائض الطاقة الإنتاجية.

ووصفت جمعية صناعة الصلب الصينية القيود بأنها "إجراء مهم" لتنظيم الصادرات وتعزيز تطوير صناعة الصلب والمساعدة في حماية التوازن العالمي بين العرض والطلب.

وزادت صادرات الصلب الصينية مرة أخرى هذا العام، على الرغم من إجراءات حمائية اتخذتها دول مثل الولايات المتحدة بشأن الواردات.

وتظهر بيانات صادرة عن سلطات الجمارك في بكين أن الصادرات الصينية تجاوزت بالفعل 100 مليون طن متري بحلول نهاية نوفمبر، بارتفاع 6.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.