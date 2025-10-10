ألمانيا تخطط لإبرام صفقة كبيرة لشراء منظومات الدفاع الجوي سكاي رينجر

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الألمانية تخطط لإبرام صفقة كبيرة لشراء منظومات أبراج الدفاع الجوي سكاي رينجر من شركة راينميتال، لتعزيز قدراتها في مواجهة الطائرات المسيرة.

وذكرت صحيفة هانديلسبلات، نقلا عن مصادر داخل وزارة الدفاع ومصادر على صلة بالقطاع الصناعي، أنه من المقرر طلب شراء أكثر من 600 منظومة دفاعية هذا العام من شركة راينميتال للصناعات الدفاعية ومقرها دوسلدورف.

وتقدر قيمة الصفقة، ومن بينها المركبات المصاحبة، بأكثر من 9 مليارات يورو "10.4 مليار دولار".

ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الدفاع في برلين أي أرقام، لكنه أوضح أن المفاوضات لا تزال جارية. وأضاف أن النموذج الأولي لمنظومة سكاي رينجر يخضع حاليا لمرحلة الاختبارات، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام، وأنه قد تم طلب شراء 19 منظومة بالفعل.

وقال المتحدث: "إذا أثبتت هذه المنظومة كفاءتها خلال الاختبارات، فسنحتاج إلى عدد إضافي من المركبات يتكون من 3 أرقام."

وأفاد متحدث باسم شركة راينميتال بأن الشركة تستعد لزيادة كبيرة في الإنتاج، وتهدف إلى إنتاج "200 وحدة سنويا على الأقل".

ويُذكر أن منظومة سكاي رينجر هي منظومة دفاع جوي متنقل، ويمكن تركيب برجها ومدفعها على مركبات مختلفة، مثل المركبات المدرعة ذات العجلات بوكسير التي تستخدمها القوات المسلحة الألمانية.

ويمكن أيضا استخدام هذه المنظومة على مركبة مدرعة مجنزرة، مثل دبابة ليبارد 1.