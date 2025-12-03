اعترف عامل حضانة، بارتكاب 26 جريمة جنسية بحق الأطفال، وذلك في واحد من أكثر التحقيقات المتعلقة بإساءة المعاملة للأطفال تعقيدا لدى الشرطة في لندن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الأربعاء.

وقالت الشرطة في لندن، إن هذه القضية تعد من أكثر قضايا الاعتداء على الأطفال قسوة وتعقيدا.

وكُشف أمر فينسيت تشان، 45 عاما، بعد أن أبلغ أحد الموظفين في الحضانة أنه صوّر طفلًا في موقف مهين باستخدام جهاز تابع للحضانة، وأضاف إليه موسيقى لأغراض فكاهية وشاركه مع زملائه.

واعتُقل تشان الذي عمل في حضانة بشمال لندن بين عامي 2017 و2024 في يونيو بنفس السنة، وصادرت الشرطة 25 جهازا رقميا من منزله وثلاثة من الحضانة، وأُطلق سراحه بكفالة.

وأخضعت الشرطة الأجهزة لتحليل جنائي، واكتشفت الخبيرة كمية كبيرة من المواد المصورة غير اللائقة التي تشمل أدلة على الاعتداءات البدنية على الأطفال.

وتشمل التهم التي يواجهها تشان «الاعتداء الجنسي على الأطفال»، وتصوير مواد غير لائقة للأطفال.

وأعيد اعتقال تشان في سبتمبر الماضي، للاشتباه في تورطه في جرائم جنسية، وصادرت الشرطة 26 جهازا إضافيا في منزله، و15 من الحضانة التي تم إغلاقها.

وسيصدر الحكم بحق تشان في محكمة وود جرين كراون في 23 يناير المقبل، وفقا للشبكة.