 مقاطعة لوس أنجليس تعلن حالة الطوارئ بسبب حملات مداهمة ضد المهاجرين - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 4:04 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 3:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 3:58 ص

صوّت مسؤولو مقاطعة لوس أنجليس، يوم الثلاثاء، على إعلان حالة الطوارئ لمنحهم صلاحيات لتقديم المساعدة للمقيمين الذين قالوا إنهم تضرروا ماليا من المداهمات الاتحادية المستمرة ضد المهاجرين.

ويتيح هذا القرار لمجلس المشرفين في المقاطعة تقديم إعانات إيجار للمستأجرين الذين تراكمت عليهم الديون نتيجة حملة الحملات على المهاجرين، كما يمكن أن يفتح الباب أمام الحصول على أموال من الولاية لتوفير المساعدة القانونية وخدمات أخرى.

ويأتي هذا التحرك بعد أن صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الصيف عمليات المداهمة التي تستهدف المهاجرين في مقاطعة لوس أنجليس.


