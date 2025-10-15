يخوض الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أول مران له مع الفريق مساء اليوم، الأربعاء، بعد وصول ثلاثة من مساعديه في الجهاز.

تعاقد الأهلي مع ييس توروب يوم الأربعاء الماضي، ولكن المدرب الدنماركي فضل متابعة التدريبات فقط دون قيادتها حتى اكتمال جهازه المعاون.

ووصل مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة من مساعدي المدرب الدنماركي، فيما ينتظر أن يصل مدرب حراس المرمى اليوم الأربعاء، فيما قد يتأخر محلل الأداء لما بعد مباراة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق إيجل نوار البوروندي في الرابعة من عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتدرب الأهلي أمس الثلاثاء تحت قيادة عادل مصطفى، المدرب العام للفريق، حيث كشفت قناة النادي، أن عادل مصطفى سيكون المسؤول عن قيادة الفريق في مباراة الذهاب أمام إيجل نوار، بطل بوروندي.

كما كشفت القناة موعد وصول اللاعبين الأجانب، حيث وصل محمد علي بن رمضان مساء أمس إلى القاهرة بعد تواجده مع منتخب تونس في التوقف الدولي، فيما يصل اليوم الأربعاء نيتس جراديشار وأشرف بن شرقي بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي سلوفينيا والمغرب.