قناة سوريا الرسمية: الشرع يزور موسكو اليوم وسيطلب رسميا تسليم بشار الأسد لمحاكمته

أفادت قناة "سوريا" الرسمية ومصدر سوري مطلع أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو اليوم الأربعاء، رغم تأجيل القمة العربية التي كان من المقرر عقدها هناك.

وأوضح المصدر أن الشرع سيجري محادثات مع القيادة الروسية حول استمرار وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، كما سيطلب رسميا من موسكو تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الحليف السابق لروسيا، لمحاكمته بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم بحق السوريين".

يُذكر أن الشرع، الذي كان قد قاد فصائل مسلحة نحو دمشق في ديسمبر الماضي وتمكن من السيطرة على العاصمة وتشكيل حكومة جديدة، أطاح بالرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا وحصل على اللجوء السياسي هناك.

من جانبها، سعت موسكو منذ الإطاحة بالأسد إلى الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، وقدمت دعما دبلوماسيا لدمشق في مواجهة الضربات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وفي يوليو الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع بعد سقوط نظام الأسد.