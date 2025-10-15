إصابة شخص في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان

أصيب شخص، الثلاثاء، بجروح خطيرة إثر قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى في جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى وقد عملت "جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقل حالة خطرة جدا جراء الاستهداف".

وفي وقت سابق الثلاثاء ذكرت الوكالة، أن شخصين أصيبا في غارة شنتها مسيرة اسرائيلية معادية بين بلدتي "تبنين" و"حاريص" في بنت جبيل (جنوب).

وأضافت أن الشخصين "نقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي"، ووصفت حالتيهما بـ"المستقرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر كما لم توضح إن كانت الآليات الإسرائيلية غادرت أم ما زالت داخل الأراضي اللبنانية.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.