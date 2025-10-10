الحكومة الأفغانية تلقي اللوم على باكستان في هجوم وقع في كابول

ألقت الحكومة الأفغانية التي ترأسها حركة طالبان اليوم الجمعة، باللائمة على باكستان في ضرب العاصمة الأفغانية وقصف سوق في شرق البلاد، متهمة جارتها بانتهاك المجال الجوي الوطني.

وقع انفجار قبل العاشرة مساء بالتوقيت المحلي أمس الخميس، في منطقة ساحة عبد الحق في كابول القريب من العديد من الوزارات ووكالة الاستخبارات الوطنية. وطوقت قوات الأمن الموقع.

وفي الوقت نفسه، قال الناطق باسم الحكومة زبي الله مجاهد إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ووصف الانفجار بأنه حادث وقال إنه جرى فتح تحقيق للوقوف على ملاباست الحادث.

ولكن وزارة الدفاع الأفغانية قالت اليوم الجمعة، إن باكستان هي المسؤولة عن ذلك الهجوم وعن آخر وقع في إقليم باكتيكا بشرق البلاد.

ولم تتطرق وزارة الدفاع الأفغانية إلى مصدر التفجير أو كيف تمكنت باكستان من تنفيذ ضربة في مركز حضري بدون إسقاطها.

ولدى سؤال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عما إذا كان الجيش هاجم أفغانستان لاستهداف قادة حركة طالبان باكستان المحظورة. ولم يقدم شريف إجابة مباشرة على السؤال.

وقال شريف في المؤتمر الصحفي بمدينة بيشاور في شمال غرب البلاد "أفغانستان تُستخدم كقاعدة للعمليات ضد باكستان وهناك دليل وإثبات على ذلك.. وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح وممتلكات الشعب الباكستاني وسوف يتم الاستمرار في اتخاذها".